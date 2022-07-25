"Цільної особистості вже немає, лише набір симптомів": лікарі розповіли, які хвороби проявляються у путіна

Лікарі кажуть, що у російського диктатора спостерігаються симптоми цілого ряду хвороб

Останнім часом у ЗМІ дуже активно обговорюють стан здоров’я російського диктатора володимира путіна, а його нові появи на публіці викликають дедалі більше запитань.

Як мовиться в матеріалі "FreeДом", в очі сильно кидаються його мимовільні рухи ногами та руками, а також постійний кашель. Останній хоч і може здатися звичайною застудою, але цей симптом також властивий для більш небезпечних хвороб.

Так психіатр Олександр Іванов звернув увагу на посмикування кінцівок диктатора і зазначив, що це говорить не лише про старість, а й наявність додаткових захворювань, які руйнують мозок. При цьому він бачить, що путін має і численні психічні розлади.

"Дисоціативний розлад особистості, параноя... Цілісної особистості як такої вже немає. Є набір симптомів", — сказав він.

Своєю чергою, парамедик, доктор невідкладних станів Руслан Самігуллін зазначає, що кашель, який спостерігається у путіна, свідчить про онкологію.

"Ми можемо підозрювати, що це рак щитовидної залози або рак легень. У таких випадках справді є кашель, хрипоту голосу", — сказав він.

За його словами, при раку щитовидної залози прогноз досить непоганий, оскільки в 70-75% випадків пацієнти виживають, а от рак легень лікувати складніше і поводиться він агресивніше.

Втім, лікар каже, що у путіна спостерігаються симптоми ще одного серйозного захворювання, а саме хвороби Гентінгтона, яка несе із собою прогресуючу загибель клітин мозку.

"Вона супроводжується симптомами, які ми бачимо. Це тремор рук, це хорея — мимовільні безладні рухи рук, ніг (постукування каблуком), мімічні порушення, його покусування губ", — сказав Самігуллін.

Він додав, що це генетична хвороба, а після виявлення перших симптомів пацієнти зазвичай живуть ще 10-20 років, а смерть найчастіше настає від пов’язаних хвороб.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомлялося, що у путіна може бути цілий букет захворювань, серед яких найстрашнішим діагнозом є онкологія. Однак який саме орган їй піддається, більшість так і не змогла визначитися.

При цьому деякі впевнені, що рак міг почати прогресувати у диктатора через травму спини, яку той отримав через свою любов до кінного спорту.