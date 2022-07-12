путін божевільний? Психолог розповів про психічні хвороби російського диктатора

Психолог каже, що російський диктатор не відчуває емпатії

Останнім часом у ЗМІ з’явилося багато повідомлень про погіршення стану російського кривавого диктатора володимира путіна, а багато хто також вказує і на проблеми з його психічним здоров’ям, про що можуть свідчити безліч дивностей у його поведінці.

Як зазначив психолог Дмитро Попов у подкасті "Україна 24", у путіна останнім часом спостерігається маячний розлад, який може бути наслідком соматичних захворювань.

Зокрема він зазначив, що російський диктатор має проблеми з опорно-руховим апаратом.

"Швидше за все, це вторинне ураження або хребта, або нервової системи. Що первинне? Кажуть онкологія, хтось каже ще щось — це вже питання друге", — сказав він, зазначивши, що "правий бік путіна працює неправильно".

Щодо психічних хвороб, то Попов каже, що у російського диктатора спостерігаються психопатія-соціопатія та дисоціальний розлад. Водночас він наголошує, що путін не божевільний, оскільки в нього добре працюють логіка, аналітичне мислення, пам’ять та увага.

А ось про психопатію Попов уточнив, що йдеться про соціопатію, яка полягає у повній відсутності емпатії.

"Це спостерігається навіть на його дітях, які для нього, за великим рахунком, порожнє місце, на його дружині, на його фаворитках, яких нам російські ЗМІ подають як його фавориток, у тому числі Кабаєвій. І природно, до свого народу, який для нього взагалі ніщо", — сказав Попов.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ повідомлялося, що у путіна може бути цілий букет захворювань, серед яких найстрашнішим діагнозом є онкологія. Однак який саме орган їй піддається, більшість так і не змогла визначитися.

При цьому деякі впевнені, що рак міг почати прогресувати у диктатора через травму спини, яку той отримав через свою любов до кінного спорту.