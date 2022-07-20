Все дуже погано? путін виправдався за сильний кашель (відео)

Останні прояви недуги путін виправдав потужним кондиціонером

Під час останнього візиту в Іран російський президент володимир путін не лише надто помітно кульгав ногами, а ще й встиг простудитися. Після візиту в Тегеран він почав кашляти, чим спровокував ще більше чуток про захворювання, які йому останнім часом приписують. За кашель кривавий диктатор навіть вирішив виправдатися.

У розповсюдженому пропагандистськими каналами відео путін каже, що постійно кашляв на конференції з представниками ЗМІ, бо в Тегерані (столиці Ірану) "як слід шурував кондиціонер".

"Вчора в Тегерані було дуже спекотно – +38, а кондішн (кондиціонер — ред.) там шурував як слід. Тому я перепрошую", — сказав російський диктатор.

Кашель кривавого президента привернув до себе увагу після того, як рупор кремля дмитро пєсков сказав, що не знає чи путін проходив повторну вакцинацію від коронавірусу. Кількість випадків COVID-19 в росії останнім часом зростає.

Примітно, що аби не захворіти, російський президент максимально дистанціюється від своїх колег на зустрічах з ними. Так, під час зустрічі з духовним лідером Ірану Алі Хаменеєм диктатор країни-агресора відсів від нього на кілька метрів. Комічності й безглуздості цій ситуації додавав той факт, що на зустрічі не було столу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що турецький президент Реджеп Ердоган під час візиту до Ірану двічі поставив російського колегу на місце.