Чому не можна фотографувати чорну або сплячу кішку: ви будете здивовані

Проста фотографія може стати причиною багатьох бід у людини.

З фотографіями пов’язано безліч прикмет і забобонів, адже як і будь-який інший предмет у світі вони мають свою енергетику: як позитивну, так і негативну. Наприклад, щоб не нашкодити своїм рідним, езотерики рекомендують не класти в гаманець фото родичів. Також існує прикмета, що не можна фотографувати сплячих людей. Однак і на цьому заборони не закінчуються.

Про список предметів та речей, які в жодному разі не можна фотографувати, пише meta.ua. Також наголошується, що не варто показувати будь-які свої знімки стороннім людям, адже ви не знаєте, які вони мають наміри. Також до цього числа входять і заздрісні люди і ті, з ким ви у конфлікті.

Речі, які категорично не можна фотографувати

Руїни, стародавні руїни та занедбані будинки – такі місця зберігають у собі сильну негативну енергію, тому їхнє фото також буде наділене такою "якістю". Також не варто фотографуватись і біля таких будівель, адже це може залучити до вас неприємності.

Сплячі люди – такою дією можна нашкодити біополі тієї людини, яка на знімку. А це, своєю чергою, може призвести до проблем зі здоров’ям.

– такою дією можна нашкодити біополі тієї людини, яка на знімку. А це, своєю чергою, може призвести до проблем зі здоров’ям. Зображення в дзеркалі – дуже ефектні кадри, проте такі фото – потужний магніт для конфліктів, сварок, проблем та непорозуміння. Якщо дуже хочеться такі фото, то можете собі це дозволити, але головне не видруковуйте їх, а зберігайте на електронних носіях.

– дуже ефектні кадри, проте такі фото – потужний магніт для конфліктів, сварок, проблем та непорозуміння. Якщо дуже хочеться такі фото, то можете собі це дозволити, але головне не видруковуйте їх, а зберігайте на електронних носіях. Похорон – у принципі це і так не та подія, яку хочеться зафіксувати в пам’яті, проте проговорити варто. Небіжчиків потрібно відпускати і не зберігати фото з їхнього прощання в будинку, щоб не притягувати смуток.

– у принципі це і так не та подія, яку хочеться зафіксувати в пам’яті, проте проговорити варто. Небіжчиків потрібно відпускати і не зберігати фото з їхнього прощання в будинку, щоб не притягувати смуток. Чорні та сплячі кішки – навіть якщо вони дуже солодко сплять або зайняли якусь цікаву позу. Такі фото приваблюють невдачі та біди.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи потрібно завішувати дзеркало, якщо у будинку хтось помер.