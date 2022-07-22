Що категорично не можна робити на вихідних, щоб уникнути неприємностей
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Ці прикмети і забобони потрібно дотримуватися завжди.
Наближаються вихідні — час, коли можна відпочити від роботи та розслабитися. Однак і це потрібно робити правильно. Якщо слідувати народним прикметам і забобонам, можна уникнути багатьох проблем і дрібних неприємностей.
Щоб відвести біду від свого життя, тим самим її не ускладнюючи, протягом двох вільних днів слід дотримуватися деяких "правил". Яким саме, повідомляє Ukr.Media.
Що категорично не можна робити у вихідні: прикмети
Субота
- Щоб отримати щедре нагородження від долі, потрібно всі справи цього дня доводити до кінця, і не ставитись до них недбало. Чи це готування, прибирання або улюблене заняття.
- Різні любовні ритуали та обряди краще перенести на інший час, інакше можна викликати неприємності.
- Не варто переїдати, адже це теж може спричинити виникнення проблем.
Неділя
- Не варто взагалі щось робити. Якщо в цьому немає гострої потреби, то краще річ відкласти і просто відпочити.
- Не можна відвідувати лазню та проводити будь-які маніпуляції з волоссям та шкірою – це може нашкодити вашому зовнішньому вигляду.
- Фізичні навантаження мають бути помірними, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
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