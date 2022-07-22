Що категорично не можна робити на вихідних, щоб уникнути неприємностей

Ці прикмети і забобони потрібно дотримуватися завжди.

Наближаються вихідні — час, коли можна відпочити від роботи та розслабитися. Однак і це потрібно робити правильно. Якщо слідувати народним прикметам і забобонам, можна уникнути багатьох проблем і дрібних неприємностей.

Щоб відвести біду від свого життя, тим самим її не ускладнюючи, протягом двох вільних днів слід дотримуватися деяких "правил". Яким саме, повідомляє Ukr.Media.

Що категорично не можна робити у вихідні: прикмети

Субота

Щоб отримати щедре нагородження від долі, потрібно всі справи цього дня доводити до кінця, і не ставитись до них недбало. Чи це готування, прибирання або улюблене заняття.

Різні любовні ритуали та обряди краще перенести на інший час, інакше можна викликати неприємності.

Не варто переїдати, адже це теж може спричинити виникнення проблем.

Неділя

Не варто взагалі щось робити. Якщо в цьому немає гострої потреби, то краще річ відкласти і просто відпочити.

Не можна відвідувати лазню та проводити будь-які маніпуляції з волоссям та шкірою – це може нашкодити вашому зовнішньому вигляду.

Фізичні навантаження мають бути помірними, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

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