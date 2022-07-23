Укр

Почему нельзя фотографировать черную или спящую кошку: вы будете удивлены

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не забывайте, через фотографии также можно навести порчу
Не забывайте, через фотографии также можно навести порчу

Простая фотография может стать причиной многих бед у человека.

С фотографиями связано множество примет и суеверий, ведь как и любой другой предмет в мире они обладают своей энергетикой: как позитивной, так и негативной. К примеру, чтобы не навредить своим родным, эзотерики советуют не класть в кошелек фото родственников. Также существует примета, что нельзя фотографировать спящих людей. Однако и на этом запреты не заканчиваются.

О списке предметов и вещей, которые ни в коем случае нельзя фотографировать, пишет meta.ua. Также отмечается, что не стоит показывать любые свои снимки посторонним людям, ведь вы не знаете, какие у них намерения. Также в это число входят и завистливые люди и те, с кем вы в конфликте.

Вещи, которые категорически нельзя фотографировать

  • Развалины, древние руины и заброшенные дома – такие места хранят в себе сильную негативную энергию, поэтому их фото также будет наделено таким "качеством". Также не стоит фотографироваться и возле таких зданий, ведь это может привлечь на вас неприятности.
  • Спящие люди – таким действием можно навредить биополю того, человека, который на снимке. А это в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.
  • Отражение зеркал – очень эффектные кадры, однако такие фото — мощным магнит для конфликтов, ссор, проблем и недопонимания. Если уж сильно хочется такие фото, то можете себе это позволить, но главное не распечатывайте их, а храните на электронных носителях.
  • Похороны – в принципе это и так не то событие, которое хочется запечатлеть в памяти, однако проговорить стоит. Покойников нужно отпускать и не хранить фото с их прощания в доме, чтобы не притягивать печаль.
  • Черные и спящие кошки – даже если они очень сладко спят или заняли какую-то интересную позу. Такие фото привлекают неудачи и беды.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли завешивать зеркало, если в доме кто-то умер.

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#Фотография #Фото #Приметы #Народные приметы