Почему нельзя фотографировать черную или спящую кошку: вы будете удивлены

Простая фотография может стать причиной многих бед у человека.

С фотографиями связано множество примет и суеверий, ведь как и любой другой предмет в мире они обладают своей энергетикой: как позитивной, так и негативной. К примеру, чтобы не навредить своим родным, эзотерики советуют не класть в кошелек фото родственников. Также существует примета, что нельзя фотографировать спящих людей. Однако и на этом запреты не заканчиваются.

О списке предметов и вещей, которые ни в коем случае нельзя фотографировать, пишет meta.ua. Также отмечается, что не стоит показывать любые свои снимки посторонним людям, ведь вы не знаете, какие у них намерения. Также в это число входят и завистливые люди и те, с кем вы в конфликте.

Вещи, которые категорически нельзя фотографировать

Развалины, древние руины и заброшенные дома – такие места хранят в себе сильную негативную энергию, поэтому их фото также будет наделено таким "качеством". Также не стоит фотографироваться и возле таких зданий, ведь это может привлечь на вас неприятности.

Спящие люди – таким действием можно навредить биополю того, человека, который на снимке. А это в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем.

– таким действием можно навредить биополю того, человека, который на снимке. А это в свою очередь может привести к проблемам со здоровьем. Отражение зеркал – очень эффектные кадры, однако такие фото — мощным магнит для конфликтов, ссор, проблем и недопонимания. Если уж сильно хочется такие фото, то можете себе это позволить, но главное не распечатывайте их, а храните на электронных носителях.

– очень эффектные кадры, однако такие фото — мощным магнит для конфликтов, ссор, проблем и недопонимания. Если уж сильно хочется такие фото, то можете себе это позволить, но главное не распечатывайте их, а храните на электронных носителях. Похороны – в принципе это и так не то событие, которое хочется запечатлеть в памяти, однако проговорить стоит. Покойников нужно отпускать и не хранить фото с их прощания в доме, чтобы не притягивать печаль.

– в принципе это и так не то событие, которое хочется запечатлеть в памяти, однако проговорить стоит. Покойников нужно отпускать и не хранить фото с их прощания в доме, чтобы не притягивать печаль. Черные и спящие кошки – даже если они очень сладко спят или заняли какую-то интересную позу. Такие фото привлекают неудачи и беды.

Ранее "Телеграф" объяснял, нужно ли завешивать зеркало, если в доме кто-то умер.