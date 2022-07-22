Народні прикмети про мокру підлогу, які вбережуть вас від злиднів

Навіть така проста дія, як пройтися по щойно помитій підлозі, може призвести до бідності.

"Куди по помитому!" — фраза, яку, напевно, кожен у своєму житті хоч раз і чув якщо не від мами чи бабусі, то від прибиральниці в школі. І якщо вони говорили про це з метою вашої безпеки, адже на мокрій підлозі можна послизнутися і впасти, є ще й друга сторона медалі у вигляді народних прикмет та забобонів, дотримуючись яких можна уникнути труднощів у житті.

Оскільки всі предмети в будинку мають свою енергетику, яка, до речі, вранці позитивна, а ввечері — негативна, наші предки намагалися проводити прибирання зранку, поки нікого немає вдома, пише Ukr.Media. І причина тут зовсім не в тому, що ніхто не заважав, а в тому, щоб ніхто не відкрив портал для потойбічних сил, просто пройшовши по підмитій підлозі.

У народі вірили, що через слід, що залишається на мокрій підлозі, до хати може пробратися нечиста сила. А це, своєю чергою, може призвести до появи різних недуг, сімейних сварок, голоду та злиднів. Що ще кажуть народні прикмети – читайте далі.

Народні прикмети та забобони, пов’язані з мокрою підлогою

Перед від’їздом з дому не можна залишати мокру підлогу, інакше дорога буде важкою та небезпечною.

Щоб у будинку панували багатства, мити підлогу необхідно у бік кухні.

Не можна нікого омивати, інакше у цієї людини з’явиться багато труднощів та проблем.

Стороннім людям заборонено мити підлогу у чужому будинку, інакше між членами сім’ї почнуть виникати скандали. Також це притягує злидні.

Раніше, "Телеграф" писав про речі, здатні відлякувати удачу та гроші. Що не можна зберігати в будинку, щоб не накликати на себе лихо — читайте у нашому матеріалі.

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