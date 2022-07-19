Можна приректи себе на бідність: народні прикмети, пов’язані із заходом сонця
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 3086
Категорично не можна вночі нічого позичати.
Не багато людей сприймають різні народні прикмети серйозно, вважаючи їх неправдивими та безпідставними. Але ці забобони і не з’являлися просто так. Здебільшого вони ґрунтуються на спостереженнях наших предків, тому вірити чи ні — це вже рішення кожного окремо.
Особливу увагу в давнину приділяли часу після заходу сонця. Як повідомляє видання "Так просто", у цей період сили добра і зла вступають у нерівний бій, у якому завжди перемагає зла погань, тому з темним часом доби і пов’язано чимало заборон. Зазначається, що порушувати їх можна було лише у Купальську та Різдвяну ніч.
Що не можна робити вдома після заходу сонця
- Якщо винести сміття після заходу сонця — то можна позбутися матеріального добробуту.
- Якщо на ніч посваритися з кимось, то ніч буде неспокійною і вам мучитимуть неприємні сни та кошмари. Тому всі конфлікти бажано залагодити до сну.
- На ніч не можна прибирати в будинку — таким чином можна позбутись добробуту, кохання та щастя. Однак брудний посуд на ніч ніяк залишати не можна, його бажано помити відразу після вечері.
- Не можна залишати ножі та будь-які гострі предмети на столі – темні сили можуть ними скористатися, накликавши на вас біду. Також це може призвести до сварки з коханою людиною та іншими проблемами.
- Перед сном не можна прати одяг — так білизна вбере негативну енергетику.
- Чоловікам не варто голитися перед сном – це негативно впливає на чоловічу силу.
- Не можна стригти нігті та волосся, а також фарбуватися та робити зачіски після заходу сонця — згідно з прикметами, це може негативно позначитися на здоров’ї та стосунках з рідними та близькими.
- На ніч не можна дивитись у дзеркало — можна викликати лихо і постаріти раніше часу.
- Щоб не приректи себе на безгрошів’ї, не слід позичати гроші після заходу сонця. Також краще і самому не позичати, чи то гроші, речі чи продукти.
Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.