Чому не можна доїдати хліб за іншими людьми: народні прикмети попереджають про біду

З хлібом пов’язана найбільша кількість народних прикмет та заборон.

Хліб – не просто їжа, що дозволяє підтримувати сили людини. Цей продукт є результатом важкої праці, переживань, хвилювань, надій, тому не дивно, що у наших предків було багато народних прикмет, а також заборон про хліб.

У народі хліб вважається не просто їжею, його поважають і цінують більше за будь-який інший продукт, тому і ставитися до нього потрібно з особливою повагою. Найбільш яскраво це видно в українських традиціях, а також повір’ях та прикметах, повідомляє Ukr.Media.

Народні прикмети та заборони про хліб

Хліб категорично не можна викидати, також не варто розрізати новий буханець у сутінках і смітити крихтами. Під забороною також змітання хлібних крихт зі столу рукою. Всі ці дії, згідно з народними прикметами, приваблюють бідність і потребу.

Не варто зберігати хліб кіркою вниз – це може призвести до безгрошів’я.

Якщо залишити недоїдені шматочки хліба на столі — вас мучитимуть кошмари ночами.

Не можна доїдати за кимось хліб – це обіцяти зубний біль.

Заборонено залишати ножа вставленим у хліб або різати випічку на вазі, інакше успіх залишить.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.