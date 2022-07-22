Народные приметы про мокрый пол, которые уберегут вас от бедности

Даже такое простое действие, как пройтись по только что помытому полу, может привести к бедности.

"Куда по помытому!" — фраза, которую наверняка каждый в своей жизни хоть раз да слышал если не от мамы или бабушки, то от уборщицы в школе. И если они говорили об этом в целях вашей безопасности, ведь на мокром полу можно поскользнуться и упасть, то есть еще и вторая сторона медали в виде народных примет и суеверий, соблюдая которые можно избежать трудностей в жизни.

Так как все предметы в доме имеют свою энергетику, которая кстати утром положительная, а вечером — отрицательная, наши предки старались проводить уборку с утра, пока никого нет дома, пишет Ukr.Media. И причина тут вовсе не в том, что никто не мешал, а в том, чтобы никто не открыл портал для потусторонних сил, просто пройдя по помытому полу.

В народе верили, что через след, который остается на мокром полу, в дом может пробраться нечистая сила. А это в свою очередь может привести к появлению различных недугов, семейных ссор, голода и нищеты. Что еще говорят народные приметы — читайте далее.

Народные приметы и суеверия, связанные с мокрым полом

Перед отъездом из дома нельзя оставлять мокрый пол, иначе дорога будет тяжелой и опасной.

Чтобы в доме царило богатство, мыть пол необходимо в сторону кухни.

Нельзя никого омывать, иначе у этого человека появится много трудностей и проблем.

Посторонним людям запрещено мыть пол в чужом доме, иначе между членами семьи начнут возникать скандалы. Также это притягивает нищету.

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