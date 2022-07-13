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Причина поганого самопочуття та проблем зі здоров’ям: квіти, які негайно потрібно викинути з дому

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ці рослини можуть зашкодити здоров’ю Новина оновлена 13 липня 2022, 13:36
Ці рослини можуть зашкодити здоров’ю

Іноді навіть найкрасивіша квітка може стати причиною бід і поганого самопочуття.

Багато досить поширені та популярні вазони не можна розміщувати у квартирі, адже вони несуть у собі негатив та бідність, а також є варіанти, які можуть стати причиною поганого самопочуття та проблем зі здоров’ям. Тому якщо в будинку є алергіка, маленькі діти або тварини, то наступні рослини потрібно негайно викинути.

Ці кімнатні рослини, крім негативної енергетики, несуть у собі також отруйні речовини, які можуть виділятися в повітря. Тому до вибору домашньої квітки слід підходити з розумом та обережністю. Ці сім кімнатних рослин не варто приносити додому, пише портал "Так просто".

Які рослини не можна тримати вдома

  • Лілія - вночі рослина виділяє вуглекислий газ у великих кількостях, що викликає порушення сну, внаслідок чого з’являються часті головні болі.
Какие растения нельзя держать дома
  • Орхідея — досить поширена кімнатна рослина, яка також негативно впливає на якість сну. Однак якщо розмістити орхідею в робочому кабінеті, вона навпаки буде дуже корисною. Рослина підвищує працездатність.
Какие растения нельзя держать дома
  • Папороть — рослина також виділяє багато вуглекислого газу, що загрожує головними болями і поганим самопочуттям. А спори папороті можуть спричинити сильну алергічну реакцію.
Какие растения нельзя держать дома
  • Гортензія — пилок цієї квітки дуже небезпечний для алергіків.
Какие растения нельзя держать дома
  • Дифенбахія — рослина здатна очищати повітря в приміщенні, проте якщо в будинку є діти та домашні тварини, його краще не вирощувати. Попадання соку, що виділяє рослину, очі очікує порушенням зору.
Какие растения нельзя держать дома
  • Азалія — листя і нектар індійської азалії містять токсини, які викликають хворобливі відчуття в животі та судоми.
Какие растения нельзя держать дома
  • Примула — дрібні ворсинки на листі можуть викликати подразнення шкіри та алергічний свербіж. Також не варто нюхати квітки примули. Вони дуже токсичні, і можуть викликати нудоту та запаморочення.
Какие растения нельзя держать дома

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.

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#Прикмети #Рослини #Народні прикмети