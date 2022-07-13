Причина поганого самопочуття та проблем зі здоров’ям: квіти, які негайно потрібно викинути з дому

Іноді навіть найкрасивіша квітка може стати причиною бід і поганого самопочуття.

Багато досить поширені та популярні вазони не можна розміщувати у квартирі, адже вони несуть у собі негатив та бідність, а також є варіанти, які можуть стати причиною поганого самопочуття та проблем зі здоров’ям. Тому якщо в будинку є алергіка, маленькі діти або тварини, то наступні рослини потрібно негайно викинути.

Ці кімнатні рослини, крім негативної енергетики, несуть у собі також отруйні речовини, які можуть виділятися в повітря. Тому до вибору домашньої квітки слід підходити з розумом та обережністю. Ці сім кімнатних рослин не варто приносити додому, пише портал "Так просто".

Які рослини не можна тримати вдома

Лілія - вночі рослина виділяє вуглекислий газ у великих кількостях, що викликає порушення сну, внаслідок чого з’являються часті головні болі.

Орхідея — досить поширена кімнатна рослина, яка також негативно впливає на якість сну. Однак якщо розмістити орхідею в робочому кабінеті, вона навпаки буде дуже корисною. Рослина підвищує працездатність.

Папороть — рослина також виділяє багато вуглекислого газу, що загрожує головними болями і поганим самопочуттям. А спори папороті можуть спричинити сильну алергічну реакцію.

Гортензія — пилок цієї квітки дуже небезпечний для алергіків.

Дифенбахія — рослина здатна очищати повітря в приміщенні, проте якщо в будинку є діти та домашні тварини, його краще не вирощувати. Попадання соку, що виділяє рослину, очі очікує порушенням зору.

Азалія — листя і нектар індійської азалії містять токсини, які викликають хворобливі відчуття в животі та судоми.

Примула — дрібні ворсинки на листі можуть викликати подразнення шкіри та алергічний свербіж. Також не варто нюхати квітки примули. Вони дуже токсичні, і можуть викликати нудоту та запаморочення.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.