Коли заборонено давати гроші у борг: важливі "правила"
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Ніколи не позичайте останні гроші – це приваблює невдачі та фінансові труднощі.
Крім того, що є цілий перелік речей і предметів, які в жодному разі не можна позичати, навіть своїм найближчим родичам, існують також заборони і на певний час, коли це можна і не можна робити. Раніше, ми писали, які речі не можна позичати, а тепер розповідаємо, коли категорично не можна позичати гроші.
Згідно з народними прикметами, немає нічого поганого в тому, щоб виручити людину грошима. Щобільше, корисно позичати багатим людям, адже коли вони ці гроші повертатимуть, то разом із ними до вас прийде і частина їхнього успіху, пише "УНІАН".
Коли не можна позичати гроші
- напередодні та в день великих церковних свят;
- у день народження дитини;
- у день від’їзду когось із близьких із дому;
- після заходу сонця;
- в понеділок;
- на Місяць, що спадає.
Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.