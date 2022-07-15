Коли заборонено давати гроші у борг: важливі "правила"

Ніколи не позичайте останні гроші – це приваблює невдачі та фінансові труднощі.

Крім того, що є цілий перелік речей і предметів, які в жодному разі не можна позичати, навіть своїм найближчим родичам, існують також заборони і на певний час, коли це можна і не можна робити. Раніше, ми писали, які речі не можна позичати, а тепер розповідаємо, коли категорично не можна позичати гроші.

Згідно з народними прикметами, немає нічого поганого в тому, щоб виручити людину грошима. Щобільше, корисно позичати багатим людям, адже коли вони ці гроші повертатимуть, то разом із ними до вас прийде і частина їхнього успіху, пише "УНІАН".

Коли не можна позичати гроші

напередодні та в день великих церковних свят;

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у день народження дитини;

у день від’їзду когось із близьких із дому;

після заходу сонця;

в понеділок;

на Місяць, що спадає.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.