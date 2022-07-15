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Когда запрещено давать деньги в долг: важные "правила"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Есть определенные правила, когда деньги давать нельзя Новость обновлена 15 июля 2022, 11:10
Есть определенные правила, когда деньги давать нельзя

Никогда не одалживайте последние деньги — это привлекает неудачи и финансовые трудности.

Помимо того, что есть целый перечень вещей и предметов, которые ни в коем случае нельзя одалживать, даже своим самым близким родственникам, существуют также запреты и на определенное время, когда это можно и нельзя делать. Ранее, мы писали, какие вещи нельзя давать в долг, а теперь рассказываем, когда категорически нельзя одалживать деньги.

Согласно народным приметам, нет ничего плохого в том, чтобы выручить человека деньгами. Более того, полезно одалживать богатым людям, ведь когда они будут эти деньги возвращать, то вместе с ними к вам придет и часть их успеха, пишет "УНИАН".

Когда нельзя одалживать деньги

  • накануне и в день больших церковных праздников;
  • в день рождения ребенка;
  • в день отъезда кого-то из близких из дома;
  • после захода солнца;
  • в понедельник;
  • на убывающую Луну.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.

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#Деньги #Приметы #Народные приметы