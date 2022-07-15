Когда запрещено давать деньги в долг: важные "правила"
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Никогда не одалживайте последние деньги — это привлекает неудачи и финансовые трудности.
Помимо того, что есть целый перечень вещей и предметов, которые ни в коем случае нельзя одалживать, даже своим самым близким родственникам, существуют также запреты и на определенное время, когда это можно и нельзя делать. Ранее, мы писали, какие вещи нельзя давать в долг, а теперь рассказываем, когда категорически нельзя одалживать деньги.
Согласно народным приметам, нет ничего плохого в том, чтобы выручить человека деньгами. Более того, полезно одалживать богатым людям, ведь когда они будут эти деньги возвращать, то вместе с ними к вам придет и часть их успеха, пишет "УНИАН".
Когда нельзя одалживать деньги
- накануне и в день больших церковных праздников;
- в день рождения ребенка;
- в день отъезда кого-то из близких из дома;
- после захода солнца;
- в понедельник;
- на убывающую Луну.
Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.