Когда запрещено давать деньги в долг: важные "правила"

Никогда не одалживайте последние деньги — это привлекает неудачи и финансовые трудности.

Помимо того, что есть целый перечень вещей и предметов, которые ни в коем случае нельзя одалживать, даже своим самым близким родственникам, существуют также запреты и на определенное время, когда это можно и нельзя делать. Ранее, мы писали, какие вещи нельзя давать в долг, а теперь рассказываем, когда категорически нельзя одалживать деньги.

Согласно народным приметам, нет ничего плохого в том, чтобы выручить человека деньгами. Более того, полезно одалживать богатым людям, ведь когда они будут эти деньги возвращать, то вместе с ними к вам придет и часть их успеха, пишет "УНИАН".

Когда нельзя одалживать деньги

накануне и в день больших церковных праздников;

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в день рождения ребенка;

в день отъезда кого-то из близких из дома;

после захода солнца;

в понедельник;

на убывающую Луну.

Ранее "Телеграф" писал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.