Можуть принести неприємності: речі, які не варто віддавати навіть найближчим родичам

Не забувайте, що разом з річчю або предметом, ви також передаєте свою енергетику.

Під час прибирання або перебираючи речі у шафі, дуже часто виявляється, що в будинку є багато речей, які вже не потрібні. Щоб їх не викидати, багато людей відвозять їх "доживати" на дачу чи віддають іншим людям, іноді навіть родичам. Однак віддаючи ці речі, мало хто замислюється, чи можна це робити. Раніше, ми писали, які речі категорично не можна позичати, а тепер розповімо, що не можна віддавати в жодному разі.

Віддаючи ці речі, люди, самі того не усвідомлюючи, порушують гармонію у своїй сім’ї, пише видання "Так просто". Не дарма навколо цих речей так багато заборон та забобонів.

Речі, які не можна нікому віддавати

Предмети, які стосувалися голови чи волосся – головні убори, гребінці, шпильки. Вони можуть принести неприємності у вигляді головного болю та зниженого настрою.

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Предмети, що стосувалися грудної клітки — будь-які елементи одягу, які були близько до тіла. Сюди ж належить і спідня білизна.

— будь-які елементи одягу, які були близько до тіла. Сюди ж належить і Сумки та гаманці. Такі речі краще не віддавати, щоб не втратити фінансовий достаток. Старі гаманці взагалі краще спалювати.

Такі речі краще не віддавати, щоб не втратити фінансовий достаток. Старі гаманці взагалі краще спалювати. Постільна білизна — ця річ "відповідає" за добробут та мир у сім’ї, тому віддаючи її, йдуть і вони.

— ця річ "відповідає" за добробут та мир у сім’ї, тому віддаючи її, йдуть і вони. Дзеркало – це дуже містичний предмет, який може витягувати красу чи навіть життєву енергію.

Раніше "Телеграф" писав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.