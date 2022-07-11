Чего ждать, если порвалась цепочка: приметы об украшениях

Подбирать найденное украшение — плохая примета

Об украшениях существует масса примет. Одна из самых известных – о том, что не стоит поднимать украшение с дороги, как и ряд других вещей. Эзотерики считают, что энергия украшения взаимодействует с биополем человека и со временем в той же золотой или серебряной цепочке накапливается определённая информация о ее владельце.

Как пишет "Телеграф", есть по меньшей мере четыре приметы об украшениях, на которые советуют обращать внимания эзотерики. В некоторых случаях, по их мнению, это поможет избежать вам несчастья и проблем.

Если цепочка потускнела или почернела

Считается, что такой сигнал говорит о проблемах в организме. И если цепочка поменяла цвет, значит у ее владельца есть внутренние проблемы.

К чему рвется цепочка

Народная примета говорит о том, что если украшения разорвались у замужней женщины, то ждать ссоры с мужем. Эзотерики склоняются к тому, что разорванная цепочка у одинокого человека свидетельствует о наличии негатива, который поступает извне. И считается, что цепочка рвется тогда, когда больше не способна защищать от плохой энергии, вываливающейся на человека.

Приметы о потерянных украшениях

Есть мнение, что потеря цепочки – сигнал о том, что человек допустил некую ошибку и выбрал не тот путь. В таком случае в эзотерике рекомендуют взять паузу и переосмыслить свои планы и цели в жизни.

Почему нельзя поднимать найденную цепочку

Не стоит подбирать с дороги украшение, которое вы нашли. Старые приметы гласят, что это принесет беды и неприятности, а возможно и одиночество и неудачи. Вы ведь не знаете, кто был владельцем этой цепочки.

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