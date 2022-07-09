Лучше пройти мимо: предметы, которые не стоит подбирать на улице

Будьте внимательны к бесхозным вещам, ведь они могут сильно навредить.

Прежде чем подобрать на улице что-либо, желательно задуматься о возможных последствиях. Каждая вещь несет в себе различную энергетику, и увы она не всегда позитивная. А зачем же тогда подвергать себя опасности и брать себе вещь, пропитанную негативом?

Чтобы вы больше не подвергались неприятностям, мы расскажем вам, какие личные находки лучше обойти стороной. Как сообщает издание "Так просто", большинство из этих вещей выбрасывается на улицу специально, а с целью избавиться от тех самых болезней, невзгод и материальных трудностей. Поэтому подбирая эти предметы, вы забираете весь негатив себе.

Вещи, которые нельзя поднимать с улицы

Металлические деньги — железная монета, заряженная негативной энергией, может только навредить вашему благополучию.

Нательный крестик — это сильный оберег, который связывается с судьбой своего первого владельца. Примеряя такую находку вы как будто "надеваете" чужую судьбу.

— это сильный оберег, который связывается с судьбой своего первого владельца. Примеряя такую находку вы как будто "надеваете" чужую судьбу. Ключи — такой найденный предмет несет в себе много несчастья.

— такой найденный предмет несет в себе много несчастья. Золотые украшения — чаще всего драгоценные металлы используются в различных приворотах, а также сглазе и порчи. Поэтому поднимая такую находку, вы можете забрать на себе все неприятности бывшего владельца украшения.

— чаще всего драгоценные металлы используются в различных приворотах, а также сглазе и порчи. Поэтому поднимая такую находку, вы можете забрать на себе все неприятности бывшего владельца украшения. Часы — народные приметы гласят, что человек, надевший чужие часы, примеряет жизнь другого человека, а это значит, что все беды, болезни и неприятности также забираются.

— народные приметы гласят, что человек, надевший чужие часы, примеряет жизнь другого человека, а это значит, что все беды, болезни и неприятности также забираются. Иголки и булавки — колющие предметы кишат негативной энергетикой.

— колющие предметы кишат негативной энергетикой. Самодельные вещи — различные куклы, статуэтки и мягкие игрушки чаще всего выбрасывают на улицу, чтобы избавиться от сглаза или порчи. Поэтому, подобрав ее — вы забираете себе в дом болезни, невзгоды и материальные бедствия.

Браслеты из ниток — это также сильные обереги, и теряются они, когда нить рвется от переизбытка негатива. Подобрав подобную вещь, можно подвергнуть себя сильному отрицательному воздействию.

— это также сильные обереги, и теряются они, когда нить рвется от переизбытка негатива. Подобрав подобную вещь, можно подвергнуть себя сильному отрицательному воздействию. Зеркало — один из самых мистических предметов. Его поверхность впитывает энергетику тех людей и событий, которые в нем отображались.

— один из самых мистических предметов. Его поверхность впитывает энергетику тех людей и событий, которые в нем отображались. Расчески — во-первых это негигиенично, а во-вторых, так можно зарядиться отрицательной энергией ее прежнего владельца.

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