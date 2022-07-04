Чому не можна вітати з днем ​​народження заздалегідь

У народі вірять, що привітання заздалегідь може нашкодити іменинникові.

День народження — це одне з найсвітліших і найвеселіших свят у році, яке особливо сильно люблять діти, та й багато дорослих. Цього дня іменинники отримують багато привітань та подарунків, які до речі, згідно з прикметами, не можна передарувати. Однак буває так, що привітати іменинника день в день не виходить, і тоді люди діляться на три категорії: одні вітають заздалегідь, інші пізніше, а деякі не вітають зовсім. Напевно, багато хто не раз чув, що заздалегідь вітати не можна. Чи так це?

Справді, існує багато народних прикмет, які це підтверджують, повідомляє Ukr.Media. У народі вірять, що вітати когось із днем ​​народження заздалегідь – це дуже погана прикмета, яка може призвести до неприємностей.

Чому не варто вітати з днем народження раніше

Вважається, що якщо привітати людину з днем ​​народження заздалегідь, то жодне з побажань не здійсниться.

Також у іменинника, якого вітають наперед, можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Ще одна народна прикмета свідчить, що вітаючи винуватця урочистості наперед, людина забирає всі побажання собі, навіть якщо не має таких намірів.

Крім цього, у народі вірять, що так іменинник взагалі може не дожити до свого дня народження.

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