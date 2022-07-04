Чому не можна вітати з днем народження заздалегідь
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У народі вірять, що привітання заздалегідь може нашкодити іменинникові.
День народження — це одне з найсвітліших і найвеселіших свят у році, яке особливо сильно люблять діти, та й багато дорослих. Цього дня іменинники отримують багато привітань та подарунків, які до речі, згідно з прикметами, не можна передарувати. Однак буває так, що привітати іменинника день в день не виходить, і тоді люди діляться на три категорії: одні вітають заздалегідь, інші пізніше, а деякі не вітають зовсім. Напевно, багато хто не раз чув, що заздалегідь вітати не можна. Чи так це?
Справді, існує багато народних прикмет, які це підтверджують, повідомляє Ukr.Media. У народі вірять, що вітати когось із днем народження заздалегідь – це дуже погана прикмета, яка може призвести до неприємностей.
Чому не варто вітати з днем народження раніше
- Вважається, що якщо привітати людину з днем народження заздалегідь, то жодне з побажань не здійсниться.
- Також у іменинника, якого вітають наперед, можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
- Ще одна народна прикмета свідчить, що вітаючи винуватця урочистості наперед, людина забирає всі побажання собі, навіть якщо не має таких намірів.
- Крім цього, у народі вірять, що так іменинник взагалі може не дожити до свого дня народження.
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