Почему нельзя поздравлять с днем рождения заранее
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В народе верят, что поздравление заранее может навредить имениннику.
День рождения — это один из самых светлых и веселых праздников в году, который особенно сильно любят дети, да и многие взрослые. В этот день именинники получают много поздравлений и подарков, которые кстати, согласно приметам, нельзя передаривать. Однако бывает так, что поздравить именинника день в день не получается, и тут люди делятся на три категории: одни поздравляют заранее, другие позже, ну и некоторые не поздравляют вовсе. Наверняка, многие не раз слышали, что заранее поздравлять нельзя. Так ли это?
Действительно существует много народных примет, которые это подтверждают, сообщает Ukr.Media. В народе верят, что поздравлять кого-нибудь с днем рождения заранее – это очень плохая примета, которая может привести к неприятностям.
Почему не стоит поздравлять с днем рождения раньше времени
- Считается, что если поздравить человека с днем рождения заранее, то ни одно из пожеланий не сбудется.
- Также у именинника, которого поздравляют заранее, могут появиться проблемы со здоровьем.
- Еще одна народная примета гласит, что поздравляя виновника торжества заранее, человек забирает все пожелания себе, даже если не имеет таких намерений.
- Помимо этого, в народе верят, что так именинник вообще может не дожить до собственного дня рождения.
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