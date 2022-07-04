Почему нельзя поздравлять с днем ​​рождения заранее

В народе верят, что поздравление заранее может навредить имениннику.

День рождения — это один из самых светлых и веселых праздников в году, который особенно сильно любят дети, да и многие взрослые. В этот день именинники получают много поздравлений и подарков, которые кстати, согласно приметам, нельзя передаривать. Однако бывает так, что поздравить именинника день в день не получается, и тут люди делятся на три категории: одни поздравляют заранее, другие позже, ну и некоторые не поздравляют вовсе. Наверняка, многие не раз слышали, что заранее поздравлять нельзя. Так ли это?

Действительно существует много народных примет, которые это подтверждают, сообщает Ukr.Media. В народе верят, что поздравлять кого-нибудь с днем ​​рождения заранее – это очень плохая примета, которая может привести к неприятностям.

Почему не стоит поздравлять с днем рождения раньше времени

Считается, что если поздравить человека с днем ​​рождения заранее, то ни одно из пожеланий не сбудется.

Также у именинника, которого поздравляют заранее, могут появиться проблемы со здоровьем.

Еще одна народная примета гласит, что поздравляя виновника торжества заранее, человек забирает все пожелания себе, даже если не имеет таких намерений.

Помимо этого, в народе верят, что так именинник вообще может не дожить до собственного дня рождения.

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