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Почему нельзя поздравлять с днем ​​рождения заранее

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ранее нельзя было поздравлять человека даже в день, когда он родился Новость обновлена 04 июля 2022, 10:27
Ранее нельзя было поздравлять человека даже в день, когда он родился

В народе верят, что поздравление заранее может навредить имениннику.

День рождения — это один из самых светлых и веселых праздников в году, который особенно сильно любят дети, да и многие взрослые. В этот день именинники получают много поздравлений и подарков, которые кстати, согласно приметам, нельзя передаривать. Однако бывает так, что поздравить именинника день в день не получается, и тут люди делятся на три категории: одни поздравляют заранее, другие позже, ну и некоторые не поздравляют вовсе. Наверняка, многие не раз слышали, что заранее поздравлять нельзя. Так ли это?

Действительно существует много народных примет, которые это подтверждают, сообщает Ukr.Media. В народе верят, что поздравлять кого-нибудь с днем ​​рождения заранее – это очень плохая примета, которая может привести к неприятностям.

Почему не стоит поздравлять с днем рождения раньше времени

  • Считается, что если поздравить человека с днем ​​рождения заранее, то ни одно из пожеланий не сбудется.
  • Также у именинника, которого поздравляют заранее, могут появиться проблемы со здоровьем.
  • Еще одна народная примета гласит, что поздравляя виновника торжества заранее, человек забирает все пожелания себе, даже если не имеет таких намерений.
  • Помимо этого, в народе верят, что так именинник вообще может не дожить до собственного дня рождения.

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#Поздравление #Приметы #День рождение #Народные приметы