Серйозна ДТП у Києві: тролейбус підрізав легковика, а той влетів у дерево (відео)

На місці працюють співробітники поліції

У п'ятницю, 19 липня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса та легкового автомобіля. Подія трапилася на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Реальний Київ". Також з місця аварії з'явилося відео.

Очевидці розповіли, що тролейбус врізався в легковик, а той влетів у дерево. Попередньо постраждалих немає.

Наразі не відомо, в якому стані водій автомобіля, та як сталася ДТП.

На місці вже працюють правоохоронці та встановлюють обставини аварії.

ДТП на Івасюка

Нагадуємо, що днями у Дарницькому районі столиці дорогу не поділили автомобіль Mitsubishi та маршрутне таксі з пасажирами. На місці аварії працювало одразу кілька карет швидкої допомоги.

Серйозна аварія сталася неподалік Sport Life на вулиці Драгоманова, 40. Тут зіткнулися маршрутка і Mitsubishi. Удар виявився настільки сильним, що в іномарці спрацювали подушки безпеки.

Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а рух транспорту по вулиці Драгоманова виявився ускладненим в обох напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві трамвай зійшов із рейок прямо в припарковане авто. Подія сталася на вулиці Коперника в Шевченківському районі столиці.