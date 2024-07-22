У Києві знайшли тіло хлопця, який зірвався з канатної дороги (відео)

Пошукова операція тривала два дні

Сьогодні, 22 липня, у Києві знайшли 20-річного хлопця, який впав у воду, коли обірвалася канатна дорога над Дніпром. Тіло загиблого знаходилося в 30 метрах від берега.

Про це повідомляє телеканал "Київ24". Загиблого шукали два дні.

Водолази розповіли, як їм вдалося знайти тіло хлопця. Трос разом з екіпіруванням підтягнули загиблого до берега.

Також інформацію підтвердила поліція Києва. Правоохоронці зазначили, що під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця знайдено.

"Пошукова операція припинена, тіло хлопця знайдено", — йдеться у повідомленні.

За фактом трагедії поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2. ст. 272, ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, у неділю пошукова операція тривала близько семи годин. Однак, з настанням темряви пошуки довелося призупинити.

Сьогодні вранці рятувальники відновили свою роботу. Згодом надійшло повідомлення, що тіло загиблого дістали із води.

Хлопця, який зірвався з канатної дороги, шукали від учора

Нагадуємо, у Києві в неділю, 21 липня, обірвався трос атракціону над Дніпром. В той час на ньому була людина, яка пішла у воду разом із тросом.

Як виявилося, на канаті на момент аварії був хлопець 2004 року народження. Повідомлялося, що він родом із Вінниці, а до Києва приїхав на відпочинок.

Поліцейські після прибуття на місце події виявили, що атракціон не працює, а його персонал на місці відсутній. Правоохоронці намагаються з’ясувати особи працівників та керівника атракціону.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з'явилося відео з моментом обриву троса на канатній дорозі у Києві. У підписі до запису говориться, що обрив троса стався на величезній швидкості та миттєво.