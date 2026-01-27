Інцидент зі стріляниною в Запоріжжі: підліток отримав поранення у голову

Постраждалого госпіталізували

У Шевченківському районі Запоріжжя вдень 27 січня пролунали кілька черг пострілів. У соціальних мережах очевидці повідомляли про чоловіка з автоматом та припустили, що він стріляв у перехожих.

У поліції Запорізької області повідомили, що інцидент стався з неповнолітнім. Хлопець 2010 року народження на подвір’ї багатоквартирного будинку здійснив кілька пострілів в повітря. Після цього впав та ще одним пострілом влучив сам у себе. Його доправили до лікарні.

Скріншот допису поліції

Звуки пострілів та крики про допомогу перехожі зафільмували. Зазначимо, що це — густонаселений район Запоріжжя. На іншому відео також видно зброю і кров на снігу.

Зброя на снігу/ Скріншот відео

Кров на снігу / Фото: Національна поліції України

Наразі на місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події та походження зброї. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Що відомо про стан постраждалого

Хлопець завдав собі вогнепальне поранення в голову. Юнака вдалось стабілізувати у швидкій. Медичний директор дитячої лікарні Іван Анікін повідомив, що він і інтенсивній терапії, готують до операції. За його прогнозом, вона буде не одна, знадобиться пластична реконструктивна хірургія, проте прогноз сприятливий, лікарі сподіваються врятувати юнака.

Оновлено: За даними слідства, 27 січня 2026 року близько 11 години ранку підліток попередив матір про намір покінчити з життям. Після цього 15-річний хлопець взяв вогнепальну зброю, яка зберігалась в нього вдома, та вийшов на вулицю.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) та закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України, з додатковою відміткою "самогубство").

