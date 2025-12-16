Вбивство могло бути не єдиним: що з'ясували про пістолет, з якого застрелили Парубія (фото)

Експертизи підтвердили: смертельний постріл у Парубія зробили з пістолета, знайденого у сховку

Служба безпеки України розшукали зброю, з якої застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія у Львові. На думку відомства, зброю планували використати для інших замовних вбивств.

Що потрібно знати:

Пістолет Макарова знайшли у сховку в лісовій місцевості

На пістолеті знайшли ДНК підозрюваного

За даними СБУ, зброю готували для можливих інших замовних убивств

Деталі про знахідку розповіли в СБУ. Це пістолет Макарова з глушником. Знаходився він у сховку, який зловмисник облаштував після нападу.

Сховок зброї

За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера. деталі з допису СБУ

Пістолет був замотаний в пакет

Пістолет, з якого вбили Парубія

Повідомляється, що те, як вбивця облаштовує сховок з пістолетом в лісовій місцевості та "звітує" російському куратору потрапило на відео. Пістолет на думку СБУ, планували використати для інших замовних вбивств на території України. Як зазначається в повідомленні, слідство встановило, що саме "цей фігурант виконав замовлення російських спецслужбістів на ліквідацію нардепа".

Вбивство Андрія Парубія

Кілер чатував на нардепа та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня. Вбивця здійснив кілька пострілів та втік. Кілеру замовили вбити українського політика, відомо, що він обрав Парубія, адже знав де він часто буває.

Особу ймовірного вбивці встановили та затримали Михайла Сцельнікова при спробі втекти за кордон в Хмельницькій області. Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про держзраду та посягання на життя народного депутата України. Розслідування встановило — фігурант виправдовував російський напад та заперечував злочини росіян.

За це він також отримав ще одну підозру. Загалом, до вбивства Парубія він також міг передавати росіянам інформацію про переміщення Сил оборони і не тільки. Відомо, що син Сцельнікова зник безвісти при обороні України, але батько з ним не спілкувався довгі роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сцельніков зізнався в скоєному та хоче, щоб його обміняли до РФ. Мотивує тим, що хоче знати тіло зниклого сина.