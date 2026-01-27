Инцидент со стрельбой в Запорожье: подросток получил ранение в голову

Пострадавшего госпитализировали

В Шевченковском районе Запорожья днем 27 января раздались несколько очередей выстрелов. В социальных сетях очевидцы сообщали о мужчине с автоматом и предположили, что он стрелял в прохожих.

В полиции Запорожской области сообщили, что инцидент произошел с несовершеннолетним. Парень 2010 года во дворе многоквартирного дома произвел несколько выстрелов в воздух. После этого упал и еще одним выстрелом попал сам в себя. Его доставили в больницу.

Скриншот сообщения полиции

Звуки выстрелов и крики помощи прохожие сняли на видео. Отметим, что это густонаселенный район Запорожья. На другом видео тоже видно оружие и кровь на снегу.

Оружие на снегу/ Скриншот видео

Кровь на снегу/Фото: Национальная полиция Украины

На месте работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение оружия. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Что известно о состоянии пострадавшего

Парень нанес себе огнестрельное ранение в голову. Юношу удалось стабилизировать в скорой. Медицинский директор детской больницы Иван Аникин сообщил, что он находится в интенсивной терапии, готовят к операции. По его прогнозу, она будет не одна, понадобится пластическая реконструктивная хирургия, однако прогноз благоприятный, врачи надеются спасти юношу.

Обновлено: По данным следствия, 27 января 2026 года около 11 часов утра подросток предупредил мать о намерении покончить жизнью. После этого 15-летний парень взял огнестрельное оружие, которое хранилось у него дома, и вышел на улицу.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и законченного покушения на убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины, с дополнительной отметкой "самоубийство").

