У Києві мати зв'язувала та катувала сина. І це не перший такий випадок в столиці

Дитину вилучили з родини

У Києві матір знущалася з 9-річного сина. Сліди побиття виявила директора навчального закладу, де він вчиться, та повідомила у поліцію.

Як інформує поліція області, мешканку Деснянського району підозрюють в катуванні та домашньому насильстві щодо власної дитини. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст.126-1 (домашнє насильство) та ч. 1 ст.127 (катування). За вчинене матері загрожує до шести років позбавлення волі.

Встановлено, що 36-річна мати застосовувала до хлопця жорстокі "методи виховання". За ненавмисні вчинки вона зачиняла сина у туалеті, де він був змушений спати, обмежувала у вільному пересуванні та змушувала їсти черствий хліб.

Крім того, мати систематично била хлопчика — руками, ременем і шнуром від зарядного пристрою. Також жінка зв’язувала дитину та затискала їй пальці у дверях.

Хлопчика вилучили з родини. Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Інші випадки насильства матерів над дітьми у Києві та області

На жаль, це не перший випадок жорстокості щодо власних дітей у Києві та області. У Подільському районі столиці мати побила та вигнала з дому сина-підлітка. На тілі хлопця були садна.

Під Броварами сталася ще більш жахлива ситуація — 29-річна мати спільно зі своїм співмешканцем упродовж тривалого часу вчиняли над дітьми сексуальне насильство неприродними способами. Жінка демонструвала малечі свої статеві органи та жорстко карала. Крім того, двоє хлопчиків, віком 5 та 11 років та 3-річна сестричка жили у жахливих антисанітарних умовах, регулярно недоїдали та ходили оголеними по квартирі.

