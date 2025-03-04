П’яна мати била і принижувала дочку: як суд покарав її за домашнє насильство

На суді обвинувачена визнала свою провину

У Кіровоградській області суд виніс покарання жінці, яка знущалася з своєї малолітньої доньки, принижувала її, погрожувала та застосовувала фізичну силу. Домашнє насильство над дитиною було систематичним.

Про це повідомляється у Реєстрі судових рішень. Там вказали, що неприйнятна поведінка жінки щодо її доньки тривала з квітня 2023 року до січня 2024 року.

8 січня 2024 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, мати завдала доньки ударів руками і ногами в область голови, кінцівок і тулуба. В результаті у дівчинки були тілесні ушкодження у вигляді садна в лобово-тім’яній ділянці, гематоми в області повік обох очей, гематоми в області правої руки, садна в області лівого ліктьового суглоба, гематоми в крижової області.

У такий спосіб жінка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене. 126-1 КК України, а саме домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо особи, з якою вона перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань потерпілого.

На суді обвинувачена визнала свою провину. При цьому вона зазначила, що чинила систематичне домашнє насильство у стані алкогольного сп’яніння, коли не контролювала свої дії та емоції. Додала, що рішенням суду позбавлена батьківських прав щодо дочки, проте "вчиняє дії, спрямовані на відновлення відносин із дочкою, тримає з нею зв’язок, спілкується у телефонному режимі".

Суд ухвалив рішення визнати жінку винною та призначити їй покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду. Також було вирішено стягнути з неї на користь держави витрати на залучення експертів у розмірі 22 718 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Житомирі суд ухвалив рішення щодо жінки, яка залишила у ванній свою маленьку дочку і та потонула.