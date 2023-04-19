Будинок жахів: на Київщині подружжя ґвалтувало і морило голодом трьох дітей

У пари двоє синів віком 11 та 5 років, а також трирічна дочка

У Броварському районі на Київщині сімейна пара розбещувала, гвалтувала і знущалася зі своїх малолітніх дітей. Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно матері та її співмешканця.

Так, 29-річна жінка спільно зі своїм громадянським чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, катували та чинили сексуальне насильство над дітьми. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

У ході розслідування було встановлено 36 епізодів злочинів щодо малолітніх дітей. З них 18 – особливо тяжкі. Наголошується, що мати ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

"Зараз життю та здоров’ю хлопчиків у віці 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує", — сказав Нєбитов.

Обвинувальний акт було направлено до суду. За скоєні злочини жінці та її співмешканцю загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті 12-річна дівчинка зазнавала сексуального насильства з боку своїх батьків. Вітчим та мати фіксували всі свої злочинні дії щодо дитини на телефон.