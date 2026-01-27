В Киеве мать связывала и мучила сына. И это не первый подобный случай в столице

Ребенка изъяли из семьи

В Киеве мать издевалась над 9-летним сыном. Следы избиения обнаружила директора учебного заведения, где он учится, и сообщила в полицию.

Как информирует полиция области, жительница Деснянского района подозревается в пытках и домашнем насилии в отношении собственного ребенка. Женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст.126-1 (домашнее насилие) и ч. 1 ст.127 (пытки). За совершенное матери грозит до шести лет лишения свободы.

Установлено, что 36-летняя мать применяла к молодому человеку жестокие "методы воспитания". За непреднамеренные поступки она закрывала сына в туалете, где он вынужден был спать, ограничивала в свободном передвижении и заставляла есть черствый хлеб.

Мать, издевавшаяся над сыном

Женщине сообщили о подозрении

Кроме того, мать систематически избивала мальчика — руками, ремнем и шнуром от зарядного устройства. Также женщина связывала ребенка и зажимала ему пальцы в дверях.

Мальчик был изъят из семьи. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Другие случаи насилия матерей над детьми в Киеве и области

К сожалению, это не первый случай жестокости по отношению к собственным детям в Киеве и области. В Подольском районе столицы мать избила и выгнала из дома сына-подростка. На теле парня были ссадины.

Под Броварами произошла еще более ужасная ситуация — 29-летняя мать совместно со своим сожителем долгое время совершали над детьми сексуальное насилие неестественными способами. Женщина демонстрировала малышам свои половые органы и жестоко наказывала. Кроме того, двое мальчиков в возрасте 5 и 11 лет и 3-летняя сестренка жили в ужасных антисанитарных условиях, регулярно недоедали и ходили обнаженными по квартире.

