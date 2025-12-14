В Австралії теракт на пляжі, багато загиблих: одного зі стрільців знешкодили голими руками (фото, відео)

На місці події працюють екстрені служби

В австралійському місті Сідней двоє невідомих відкрили вогонь по людях на пляжі Бонді-Біч під час святкування єврейського свята Ханука. В результаті є велика кількість жертв та постраждалих.

Що потрібно знати

Загинули десять людей, включаючи одного зі стрільців

У мережі показали відео, як беззбройна людина відбирає зброю в одного з тих, хто стріляв

Цей напад став найбільш смертоносним випадком стрілянини в країні з часів теракту в Порт-Артурі

За інформацією BBC, поліція підтвердила загибель 10 осіб, включаючи одного зі стрільців. Другий нападник перебуває у критичному стані. Також поранення отримали 13 людей, у тому числі двоє поліцейських.

Очевидці події кажуть, що двоє людей у чорному одязі, перебуваючи на парковці біля пляжу, цілеспрямовано стріляли по людях. Стрілянина тривала близько 10 хвилин.

Австралія на карті

Також у мережі показали відео, на якому видно, як беззбройна людина відбирає зброю в одного зі стрільців.

Фото одного зі стрільців:

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що інцидент "шокує і викликає тривогу", і що на місці події працюють екстрені служби, які прагнуть врятувати життя. Поліція повідомила, що кількість жертв, як очікується, зміниться, і закликала людей уникати цього району. Про це пише Sky News.

"Я бачив щонайменше десять людей на землі та кров усюди", — розповів журналістам очевидець подій, 30-річний місцевий житель Гаррі Вілсон.

Варто додати, що 14 грудня — перший день святкування Хануки, свята, яке відзначають євреї по всьому світу.

Цей напад став найбільш смертоносним випадком стрілянини в країні з часів теракту в Порт-Артурі. 1996 року 35 людей загинули й десятки отримали поранення, коли озброєна людина відкрила вогонь в історичному місці на Тасманії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі чоловік підірвав три гранати у під’їзді.