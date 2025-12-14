В Австралії теракт на пляжі, багато загиблих: одного зі стрільців знешкодили голими руками (фото, відео)
На місці події працюють екстрені служби
В австралійському місті Сідней двоє невідомих відкрили вогонь по людях на пляжі Бонді-Біч під час святкування єврейського свята Ханука. В результаті є велика кількість жертв та постраждалих.
Що потрібно знати
- Загинули десять людей, включаючи одного зі стрільців
- У мережі показали відео, як беззбройна людина відбирає зброю в одного з тих, хто стріляв
- Цей напад став найбільш смертоносним випадком стрілянини в країні з часів теракту в Порт-Артурі
За інформацією BBC, поліція підтвердила загибель 10 осіб, включаючи одного зі стрільців. Другий нападник перебуває у критичному стані. Також поранення отримали 13 людей, у тому числі двоє поліцейських.
Очевидці події кажуть, що двоє людей у чорному одязі, перебуваючи на парковці біля пляжу, цілеспрямовано стріляли по людях. Стрілянина тривала близько 10 хвилин.
Також у мережі показали відео, на якому видно, як беззбройна людина відбирає зброю в одного зі стрільців.
Фото одного зі стрільців:
Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе заявив, що інцидент "шокує і викликає тривогу", і що на місці події працюють екстрені служби, які прагнуть врятувати життя. Поліція повідомила, що кількість жертв, як очікується, зміниться, і закликала людей уникати цього району. Про це пише Sky News.
"Я бачив щонайменше десять людей на землі та кров усюди", — розповів журналістам очевидець подій, 30-річний місцевий житель Гаррі Вілсон.
Варто додати, що 14 грудня — перший день святкування Хануки, свята, яке відзначають євреї по всьому світу.
Цей напад став найбільш смертоносним випадком стрілянини в країні з часів теракту в Порт-Артурі. 1996 року 35 людей загинули й десятки отримали поранення, коли озброєна людина відкрила вогонь в історичному місці на Тасманії.
