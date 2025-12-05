У вбивстві сина віцемера Харкова затримані студент і колишній митник: один із підозрюваних пов’язаний із бізнес-імперією Ринжука

Підозрюваних у вбивстві 21-річного Даніла – сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна – суд направив під тимчасовий арешт. Сидітимуть подільники в українському СІЗО до екстрадиції в Австрію.

Сьогодні, 5 грудня, Київський районний суд міста Одеси ухвалив рішення про запобіжний захід для 19-річного студента та 46-річного колишнього митника, що підозрюються у вбивстві Кузьміна-молодшого. Наразі відомо, що зловмисники силоміць затягнули Даніла в автівку, зачинили його там на чотири години, наполягаючи на переведенні коштів з крипторахунку. Після досягнення бажаного чоловіка облили бензином та підпалили, що призвело до його загибелі.

У офіційних повідомленнях не міститься даних підозрюваних. Натомість медіа розкрили особи зловмисників. Вони припускають, що у парі працювали 19-річний Богдан Ринжук, що вчився з Кузьміним-молодшим в одному з університетів Відня та 46-річний Олександр Агоєв. Обох затримали в Одесі, куди вони втекли з Австрії відразу після розправи. При собі вони мали 90 тис. доларів США, що підтверджує версію про спустошені криптогаманці жертви.

Богдан Ринжук може бути сином скандального відомого підприємця Івана Ринжука, що очолював "Калинівський ринок" у Чернівцях. Він підозрювався у масштабних корупційних та шахрайських схемах, включно з хабарництвом, "чорною касою" та незаконним встановленням торгівельних павільйонів. Його бізнес-імперія охоплювала понад 20 фірм, зокрема ювелірну компанію "Джемма", а загальна вартість його майна оцінювалась кілька років назад майже у мільярд гривень. Але у 2015 році Ринжука-старшого суд виправдав.

Іван Ринжук

Крім того, Богдан Ринжук фігурує як син в декларації Олесі Ілащук, що є чинним Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія. До призначення, як писав "Телеграф", вона не мала дипломатичного досвіду, працювала в ювелірному та IT-бізнесі, займалася психологією та сексологією, а також була пов’язана зі скандалом із компанією "Джемма".

Олександр Агоєв – в минулому працював в митних органах. Зокрема, був заступником начальника митного поста — начальником відділу митного оформлення №1 митного поста Аккерман. А згодом був начальником управління Одеської митниці.

За часів роботи Агоєва разом з очільником Одеської митниці Володимиром Передерієм підозрювали у корупційних схемах. За даними медіа, посадовці були помічені у стягуванні "поборів" із водіїв вантажного транспорту.

Якщо притягувати до відповідальності українців, що вкоротили віку Кузьміну-молодшому, будуть в Австрії – їм світить довічне ув'язнення.