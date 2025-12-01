Сина заступника мера Харкова жорстоко вбили у Відні - ЗМІ. Усі подробиці злочину (фото)

Терехов вже прокоментував інцидент

У Відні вбито українця, за даними ЗМІ, це може бути син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна. Тіло молодого чоловіка знайшли у спаленому авто.

Про це "Суспільне Харків" повідомило проінформоване джерело. При цьому мер міста Ігор Терехов відмовився від коментарів, сказавши, що це особиста історія Кузьміна.

Що треба знати:

Про вбивство молодика у Відні стало відомо 27 листопада

Згоріле авто з тілом виявили під мостом пізно в ночі

Судмедекспертиза стверджує, що чоловіка вбили

Як пише Kronen Zeitung, спалений автомобіль Mercedes із тілом молодого чоловіка виявили перехожі у віденському районі Донауштадт близько 00:30 в середу, 26 листопада. Офіційно про це повідомили лише через добу — 27 листопада.

Слід та попіл на місці злочину

На той момент слідчі вже встановили, що імовірно, загиблий — 21-річний громадянин України. Однак для підтвердження проводиться аналіз ДНК. Офіційно копи не називали імені загиблого, проте джерела підтвердили "Суспільному", що це може бути син Кузьміна.

"Розтин показав, що чоловіка, імовірно, вбили насильницьким шляхом. На тілі були чіткі ознаки тупої травми. Можливо, на 21-річного чоловіка напали, поклали на заднє сидіння, а потім підпалили автомобіль, щоб замести сліди. Слідчі називають задуху як можливу причину смерті", — йдеться в повідомленні.

Копи вже підтвердили, що авто підпалили. Водночас "Українська правда" пише, що тіло загиблого знайшли в підземному гаражі готелю у Відні. За інформацією джерел, українця нібито побила група чоловіків у підземному гаражі "розкішного віденського готелю біля каналу Дунай". Далі хлопця начебто поклали на заднє сидіння власного автомобіля і підпалили. Він помер від теплового шоку та отруєння димом.

Місце, де знайшли авто вбитого

Додамо, за даними "Думки", наразі Сергій Кузьмін нібито перебуває у Відні для проведення процедури упізнання та інших юридичних процедур.

Що відомо про Кузьміна

Сергій Кузьмін — заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації. Його призначили на цю посаду в команді Харківської міської ради під час ротації заступників міського голови Ігоря Терехова у 2021 році.

Сергій Кузьмін

Він власник вражаючої кількості земельних ділянок – 50 об’єктів у селі Білогородка Київської області (Бучанський район). Ці ділянки Кузьмін придбав з жовтня 2007 року по березень 2009 року, тобто ще до початку його роботи на високих державних посадах. Загальна площа землі перевищує 40 гектарів, а їхня сумарна вартість — 600 тис. гривень.

