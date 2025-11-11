Увидела серийного убийцу по телевизору: как юная россиянка родила ребенка "пологовскому маньяку" (фото)

Большинство жертв "пологовского маньяка" — девушки до 17 лет

Более 20 лет (с 1980 по 2005) Сергей Ткач, которого называют "пологовский маньяк" насиловал и убивал девочек и молодых женщин на территории Днепропетровской и Запорожской областей. За свои зверства он получил пожизненное, уже в колонии он женился на молодой россиянке, которая влюбилась в Ткача и разыскала его.

"Телеграф" рассказывает о мужчине, совершавшем страшные преступления и его последней жене. Сергей Ткач родился в России, работал там экспертом-криминалистом в милиции, однако вскоре был уволен за служебный подлог.

Сергей Ткач

Первую девушку убил в Крыму

Дважды был женат, после развода в начале 1980-х годов переехал жить в Украину. Сначала в Крым, где и совершил свое первое преступление. Маньяк рассказал, что в 1980 году в Симферополе задушил и изнасиловал молодую женщину, а затем позвонил в милицию, чтобы "помочь коллегам по службе обнаружить труп". Дежурный по РОВД отказался назвать свое имя, и Ткач повесил трубку. "Так началась моя 25-летняя беготня" — рассказывал он.

До 2005 года Ткач убивал и насиловал. Среди его жертв много девочек, самой молодой было всего 8 лет. Суд доказал 37 убийств (все или с изнасилованием, или с удовлетворением половой страсти в извращенной форме), и несколько десятков изнасилований, совершивших "пологовский маньяк". Всего по неофициальным данным и по словам самого Ткача, он совершил более 100 убийств.

"Я ждал вас 25 лет" — слова Ткача при задержании

В 2005 году Ткача задержали у его дома в городе Пологи. Он встретил оперативников словами: "Я ждал вас 25 лет". В его доме обнаружили женские зонтики, сумки, туфли, губные помады, детские тетради, куклы, украшения.

Комплексная психиатрическая экспертиза установила, что он здоров и способен отвечать за свои действия. 23 декабря 2008 года Ткач был приговорен к пожизненному заключению. За совершенные им преступления отбывали наказание девять невинных людей, один из которых покончил жизнь самоубийством.

Пологовский маньяк

Последняя любовь "полговского маньяка"

Ткач отбывал наказание в житомирской исправительной колонии. Там его нашла Елена Булкина — россиянка, которая увидела маньяка по телевизору и влюбилась в него, когда ей было всего 16 лет.

Булкина и Ткач

Она начала разыскивать маньяка и в 2015 году нашла его в житомирской колонии. Около года они переписывались, а потом россиянка приехала к Ткачу в тюрьму.

Маньяк и россиянка выглядят счастливыми

Первое общение "влюбленных" в тюрьме проходило через стекло по телефону и в присутствии надзирателей. Серийный убийца сделал Булкиному предложение. Пара поженилась 9 декабря 2015 года, во время второго более длительного свидания она забеременела. "Пологовский маньяк", уже имевший троих детей, снова стал отцом в возрасте 64 лет.

Во время второго свидания девушка забеременела

Однако, то ли любовь угасла, то ли глаза у россиянки открылись — когда 4 ноября 2018 года "пологовский маньяк" умер в колонии от сердечной недостаточности, она отказалась его хоронить. Похоронами серийного убийцы занимались сотрудники тюрьмы. Также известно, что воспитанием дочери, которую Елена Булкина родила от "пологовского маньяка", занимались ее родители. Она же уехала, сменив имя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой "Бердянский маньяк". Мужчина не просто жестоко убил 11 женщин, он еще и "похоронил" их в одном месте — колодце.