Чоловік влаштував пожежу та різанину під Кривим Рогом - багато постраждалих, його доля теж трагічна

У ДБР проведуть службову перевірку щодо поліцейського

Чоловік у Криворізькому районі мало не забрав життя цілої родини і худоби. Аби його спинити, поліцейським довелось стріляти.

Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Подія сталася 24 серпня близько 16-ї на полі у Карпівській громаді, села Андріївка.

Попередньо, чоловік поранив ножем двох жінок, а потім підпалив сарай, де перебувала худоба. Коли приїхали рятувальники він пробував порізати рукави, не давав гасити пожежу у сараї.

Фото - Свої.Кривий Ріг (https://t.me/svoiKR/44568)

На опублікованих кадрах помітно, як палав сарай. Там були свині, які також постраждали в пожежі.

Рятувальники намагалися його зупинити. Водія пожежного автомобіля зловмисник ударив в обличчя, а начальнику караулу порізав руку. Потім накинувся на власного батька.

Правоохоронці відкрили вогонь у повітря. Але чоловік продовжив чинити опір та кидатися на них, тому довелось застосували зброю проти 42-річного зловмисника. Той помер на місці від вогнепального поранення.

"Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув", — йдеться у повідомленні поліції.

Поліція вже почала розслідування за вказаним фактом, також у ДБР проведуть службову перевірку, щодо поліцейського, який застосував табельну зброю.

