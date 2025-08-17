Автобус з людьми потрапив в серйозну ДТП на Хмельниччині, багато постраждалих (фото)

Автівки вщент розбиті

Аварія у Хмельницькій області сталась 17 серпня. Зіткнулись пасажирський автобус Mercedes-Benz Sprinter і автомобіль Hyundai Santa Fe поблизу села Міцівці Новодунаєвецької громади.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області. За даними правоохоронців, внаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, серед яких двоє дітей, отримали тілесні ушкодження.

Медики госпіталізували постраждалих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

На опублікованих поліцією фото видно серйозні пошкодження обох транспортних засобів. Передня частина легкового автомобіля повністю зім'ята, а автобус має значні деформації у передній частині та по борту.

Через аварію на ділянці траси Н-03 Житомир – Чернівці на 237 кілометрі було ускладнено рух транспорту, який здійснювався в реверсному режимі. У соціальних мережах користувачі повідомляли про затримки у русі.

Поліцейські зазначили, що водію Hyundai Santa Fe 41 рік, а водію Mercedes-Benz Sprinter 55 років. Наразі встановлюють усі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

