У Києві чоловік побив цуценя на очах у перехожих: втрутилася поліція

У поліції Києва одразу відреагували на побиття цуценяти

У Києві на Березняках чоловік жорстоко знущався з цуценяти, що викликало обурення серед місцевих жителів. Поліція розпочала перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною та встановлює обставини інциденту.

Як повідомив місцевий паблік, інцидент стався неподалік магазину "Фора", на бульварі Амвросія Бучми, 6А.

За словами очевидців, українець з особливою агресією поводився з маленьким цуценям.

Скриншот із відео

Одна зі свідків розповіла, що він бив тварину повідцем по спині, а коли жінка спробувала зняти це на відео, — агресор підняв песика за шию.

Крім того, чоловік намагався напасти на киянку, аби перешкодити їй зафіксувати злочин. Інший свідок підтвердив, що чоловік завдавав домашьоному улюбленцю удари, пояснюючи це "вихованням".

"Особливе обурення викликає те, що це відбувалося на очах у дитини, яка, ймовірно, вважала такі дії нормою", — йдеться в повідомленні.

Чоловік також обмовився, що є військовим, що потребує перевірки. Після скоєного він покинув місце події та попрямував до будинку №7 на тому ж бульварі. Місцеві сподіваються, що камери спостереження "Фори" зафіксували жорстокий вчинок.

У поліції Києва одразу відреагували на побиття цуценяти. Правоохоронці розпочали перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною в Дніпровському районі. Наразі з'ясовуються обставини події та особи, причетні до інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що організація UAnimals звернулася до співробітників поліції через випадок жорстокого поводження з конем у Буковелі. У мережі з’явилося відео, на якому чоловік б’є виснажену тварину палицею, зокрема по ногах.