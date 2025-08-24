Мужчина устроил пожар и резню под Кривым Рогом — много пострадавших, его судьба тоже трагична

В ДБР проведут служебную проверку в отношении полицейского

Мужчина в Криворожском районе чуть не унес жизни семьи и скота. Чтобы его остановить, полицейским пришлось стрелять.

Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах. Событие произошло 24 августа около 16 на поле в Карповской общине, села Андреевка.

Предварительно, мужчина ранил ножом двух женщин, а затем поджег сарай, где находился скот. Когда приехали спасатели, он пробовал порезать рукава, не давал тушить пожар в сарае.

Фото — Свои.Кривой Рог (https://t.me/svoiKR/44568)

Фото — Свои.Кривой Рог (https://t.me/svoiKR/44568)

На опубликованных кадрах заметно, как горел сарай. Там были свиньи, также пострадавшие в пожаре.

Спасатели пытались остановить его. Водитель пожарного автомобиля злоумышленник ударил в лицо, а начальнику караула порезал руку. Затем набросился на собственного отца.

Правоохранители открыли огонь в воздух. Но мужчина продолжил сопротивляться и бросаться на них, поэтому пришлось применить оружие против 42-летнего злоумышленника. Тот скончался на месте от огнестрельного ранения.

"Муж не реагировал на законные требования полицейских, сопротивлялся и нападал на правоохранителей. Во время прекращения противоправных действий полицейский произвел предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб", — говорится в полиции.

Полиция уже начала расследование по указанному факту, также в ДБР проведут служебную проверку в отношении полицейского, применившего табельное оружие.

Ранее "Телеграф" писал, что Зинченко признался, почему убил Ирину Фарион.