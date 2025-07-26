Фури розчавили легковик. З'явилось відео з місця жахливої ДТП на трасі Одеса-Миколаїв (відео)

Водія та пасажирку госпіталізували

На трасі Миколаїв-Одеса сталась жахлива аварія. Адже дві фури фактично розчавили легкову машину.

Про це повідомляють місцеві канали, публікуючи кадри з місця ДТП. Зазначається, що інцидент стався у суботу, 26 липня, з ранку.

"Аварія сталася приблизно о 7:30 ранку в районі населеного пункту Щасливе. Усі транспортні засоби рухалися у напрямку Одеси", — пише видання "Новини-N", посилаючись на поліцію.

За даними правоохоронців, водій однієї з фур MAN пригальмував, а за ним їхала Mazda. Автівка також скинула швидкість, але наступна фура не встигла цього зробити. Тому другий MAN врізався у легкову машину. Від удару "Мазда" вилетіла вперед і врізалась в фуру. Таким чином "Мазду" затисло між двома фурами.

На місце ДТП одразу викликали швидку, водія та пасажирку "Мазди" забрали в лікарню. Дані про їх стан уточнюються. Поліція розпочала розслідування та з'ясовує усі причини аварії.

Траса Одеса-Миколаїв

Нагадаємо, в Києві відомий волонтер і блогер Денис Кошельник, перебуваючи за кермом позашляховика Toyota Sequoia в стані алкогольного сп’яніння, проїхав на червоне світло та врізався в інше авто. Після аварії він поводився агресивно, намагався втекти від поліції, але згодом його затримали охоронці торгового центру "Гулівер".

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилося відео з місця ДТП, у якій загинув нардеп Ярослав Рущишин.