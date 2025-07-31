Українця затримали за смертельну ДТП у Словенії: з’явилися нові деталі аварії

В аварії загинуло 5 українців

Поліція Словенії вважає українця винним у скоєнні ДТП, в якому загинуло 5 людей. За версією правоохоронців, він врізався в хвіст фури, що стоїть на узбіччі, якою керував білорус.

Поліція Словенії затримала 41-річного громадянина України, водія мікроавтобуса, який у середу 30 липня спричинив ДТП зі смертельним наслідком. Про це повідомляє поліцейське управління міста Цельє.

Словенські поліцейські доправили громадянина України — водія мікроавтобуса до суду, де слідчий суддя обере йому запобіжний захід.

За даними поліцейського управління міста Цельє, 30 липня 2025 року о 10:16 на автомагістралі Марібор-Любляна, за межами населеного пункту Тепання, адміністративного району Словенську-Кониці, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло 5 людей.

41-річний громадянин України рухався на мікроавтобусі правою смугою автомагістралі у напрямку Любляни. При цьому, неподалік повороту на Словенську-Кониці, він зіткнувся з причепом до вантажівки, якою керував 42-річний громадянин Білорусі, який стояв у правій смузі, останнім у колоні транспортних засобів перед шлагбаумом. Внаслідок отриманих тяжких травм загинуло 5 із семи пасажирів мікроавтобуса, всі громадяни України, а один пасажир отримав особливо тяжкі травми.

Раніше українські ЗМІ невірно назвали кількість жертв і помилково повідомили, що фурою керував громадянин Росії.

Нагадаємо, що днями, 28 липня, у Києві сталася страшна ДТП. Чоловік на машині влетів у пішохідний перехід на Майдані Незалежності у Києві.