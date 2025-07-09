Від легковика залишились друзки: жахлива ДТП на Тернопільщині забрала кілька життів (фото)

У соцмережах з'явилося припущення причини аварії

У середу, 9 липня, поблизу села Синява, що на Тернопільщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього загинули люди.

Про це повідомила обласна поліція. За попередніми даними, зіткнулися вантажний автомобіль та легковик. Унаслідок удару четверо осіб загинули на місці події від отриманих травм, несумісних із життям.

Кадри з місця ДТП

Кадри з місця ДТП

Кадри з місця ДТП

Відомо, що пригода на трасі сталася близько 16:00 біля Тернополя.

У місцевому пабліку пишуть, що автомобіль, рухаючись із орієнтовною швидкістю 150 км/год, врізався в КамАЗ.

На місці аварії працюють працівники поліції, зокрема слідчі. Правоохоронці проводять ретельний огляд місця інциденту, документують усі обставини автопригоди та встановлюють особи загиблих. Наразі триває збір доказів, опитуються можливі свідки.

Причини та деталі зіткнення ще з'ясовуються. Наразі розглядається питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про кримінальне провадження за статтею щодо порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Київській області, у селищі Калита Броварського району, сталася аварія за участю службового автомобіля поліції.