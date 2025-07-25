13-річний хлопчик помер під час процедури в полтавській лікарні: що відомо
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Реанімаційні заходи результату не дали
13-річна дитина померла в полтавській лікарні під час діагностичних процедур, що робилися під наркозом. До цього хлопчик перебував на лікуванні протягом двох місяців.
Слідчі встановлюють обставини трагедії. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
У п'ятницю, 25 липня, в реанімаційному відділенні полтавської дитячої міської лікарні під час ендоскопії помер 13-річний хлопчик.
У травні він випадково випив оцтову кислоту, яка знаходилася у пляшці з-під мінеральної води. Це сталося вдома.
Дитину з хімічними опіками доставили до лікарні, де упродовж двох місяців йому надавали медичну допомогу.
Сьогодні під час проведення ендоскопії під загальним наркозом хлопчику стало погано. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно.
В пресслужбі зазначають, що розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).
Раніше у Дніпрі в одному з місцевих дитсадочків під час повітряної тривоги 5-річна дитина отримала рвані рани рук. За словами матері дитини, адміністрація дошкільного закладу освіти навіть не викликала швидку хлопчику, батьки повезли його до лікарні на таксі.