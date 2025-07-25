13-річний хлопчик помер під час процедури в полтавській лікарні: що відомо

Реанімаційні заходи результату не дали

13-річна дитина померла в полтавській лікарні під час діагностичних процедур, що робилися під наркозом. До цього хлопчик перебував на лікуванні протягом двох місяців.

Слідчі встановлюють обставини трагедії. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

У п'ятницю, 25 липня, в реанімаційному відділенні полтавської дитячої міської лікарні під час ендоскопії помер 13-річний хлопчик.

У травні він випадково випив оцтову кислоту, яка знаходилася у пляшці з-під мінеральної води. Це сталося вдома.

Дитину з хімічними опіками доставили до лікарні, де упродовж двох місяців йому надавали медичну допомогу.

Сьогодні під час проведення ендоскопії під загальним наркозом хлопчику стало погано. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно.

В пресслужбі зазначають, що розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

Раніше у Дніпрі в одному з місцевих дитсадочків під час повітряної тривоги 5-річна дитина отримала рвані рани рук. За словами матері дитини, адміністрація дошкільного закладу освіти навіть не викликала швидку хлопчику, батьки повезли його до лікарні на таксі.