Не викликали дитині швидку. Садочок у Дніпрі потрапив у гучний скандал, усі подробиці (фото)

Дитина отримала рани не від скла, як казала адміністрація садочка

У Дніпрі в одному з місцевих садочків № 368 під час повітряної тривоги 5-річна дитина отримала рвані рани рук. За словами матері дитини, адміністрація дошкільного закладу освіти навіть не викликала швидку хлопчику, батьки повезли його до лікарні на таксі.

Про це "Телеграфу" розповіла мати постраждалої дитини Аліна. За її словами, наразі у хлопчика накладено по кілька швів на руках і він не може нічого ними робити. Наш кореспондент намагався зв'язатись з адміністрацією дитячого садочку, але там не відповіли.

"Зранку мені зателефонували з садочка і попросили швидко забрати дитину. На питання "чому?" і "що сталось?" — відповіли, що дитина поранилась склом. Я з чоловіком, який приїхав з фронту у відпустку, швидко поїхали до садочку", — каже жінка.

Пост Аліни у мережі

Фото з поста Аліни

За її словами, адміністрація закладу вже чекала батьків під воротами, а завідувачка тримала дитину на руках. Вихователька чи хтось інший навіть не змогли пояснити, як і що сталось.

"Вони навіть не викликали швидку, сказали нам їхати на таксі у лікарню. Я була в шоці. Дитина бліда, ледь тримається і майже непритомна. Вони навіть не обробили йому руки, просто перебинтували. Ми сіли в машину і поїхали в лікарню", — додає Аліна.

Вже в лікарні лікар пояснив, що дитина отримала рани не від скла, як казала адміністрація садочка, а, ймовірніше, впала долонями на профнастил. За словами матері, навіть сам син казав, що він йшов в укриття з другом, позаду крокувала вихователька. Дитина перечепилась і впала долонями на щось гостре і металеве, почала лити кров.

Рани дитини

Рани дитини

"В адміністрації мені сказали, що мій 5-річний син поранився сколом. Але, де саме, відмовились відповісти, і навіть не показали місце інциденту. Трохи згодом вони хотіли домовитись, пропонували оплатити лікування дитини", — каже Аліна.

За її словами, інцидент стався десь о 9 ранку, а вже після обіду їй написали та запропонували грошову допомогу. Згодом, коли жінка відмовилась, повідомлення змінили. Ба більше, ввечері, як каже Аліна, їй зателефонувала вихователька з незнайомого номера і запропонувала гроші, "аби зам'яти ситуацію". Жінка відмовилась.

"Сьогодні (8 липня. — ред.) у лікарні лікар сказав, що рани у дитини дуже глибокі: порвані м'язи, деякі сухожилки. Наразі взагалі стоїть питання: чи приживуться тканини, адже є загроза некрозу. Я і досі у шоці. Чому дозволили, щоб дитина стікала кров'ю і не викликали одразу швидку? Навіщо чекали батьків і все скинули на нас, нехтуючи життям сина?!" — додає мати Аліна.

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