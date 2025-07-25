13-летний мальчик скончался во время процедуры в полтавской больнице: что известно

Реанимационные мероприятия результата не принесли

13-летний ребенок скончался в полтавской больнице во время проводившихся под наркозом диагностических процедур. До этого мальчик находился на лечении в течение двух месяцев.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В пятницу, 25 июля, в реанимационном отделении полтавской детской городской больницы во время эндоскопии скончался 13-летний мальчик.

В мае он случайно выпил уксусную кислоту, находившуюся в бутылке из-под минеральной воды. Это произошло дома.

Ребенка с химическими ожогами доставили в больницу, где в течение двух месяцев ему оказывали медицинскую помощь.

Сегодня во время проведения эндоскопии под общим наркозом мальчику стало плохо. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно.

В пресс-службе отмечают, что начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее в Днепре в одном из местных детских садов во время воздушной тревоги 5-летний ребенок получил рваные раны рук. По словам матери ребенка, администрация дошкольного заведения даже не вызвала скорую мальчику, родители увезли его в больницу на такси.