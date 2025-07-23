В Дніпрі біля банкомату вбили жінку: до кривавої розправи може бути причетна дитина (фото, відео)

У мережі пишуть, що загибла рано вранці знімала кошти

Вбили жінку у Дніпрі на Слобожанському проспекті. Тіло жінки лежало біля банкомату.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. "Телеграф" звернувся за коментарем до пресслужби поліції у Дніпропетровській області.

Речниця Анна Старчевська у коментарі журналістам підтвердила інформацію про загибель людини у Дніпрі. За її словами, особу, яка може бути причетна до злочину — затримано.

У мережі припускають, що нападником міг бути 14-річний підліток. Також йдеться, що подія могла статись близько 5:30, коли загибла знімала готівку.

У поліції інформацію "Телеграфу" щодо особи підозрюваного поки не коментували. Підозру затриманому ще не повідомлено, зазначили виданню у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Поліція працює на місці події та документує злочин. На кадрах, які оприлюднили помітно, що поруч з банкоматом велика калюжа крові.

Інформація про подію буде оприлюднена згодом.

Важливо пам'ятати, що кожна особа вважається невинною доти, доки її провина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіки у Києві влаштували стрілялки посеред дороги.