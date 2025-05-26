У Кривому Розі вистрілили у дитину на майданчику: що відомо (фото, відео)

Зараз дитина перебуває у стабільному стані

У Кривому Розі на майданчику вистрілили у ногу 13-річному хлопчику. У той момент він разом зі своїм другом грав у бадмінтон.

Інформацію про це публікує Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг". Там зазначили, що інцидент трапився увечері 25 травня на вулиці Матусевича.

"У хлопця проникаюче поранення, лікарі дістали кулю. Схоже, стріляли з пневмата", — йдеться у повідомленні.

"Телеграф" звернувся до поліції Дніпропетровської області, де нам підтвердили, що цей інцидент справді був.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115. Зараз встановлюємо, що сталося і хто причетний", — повідомили в поліції.

Водночас паблік, зі слів матері потерпілої дитини пише, що до дітей підбігли перехожі та надали допомогу. На місце події викликали поліцію та швидку.

"У момент пострілу хлопці почули лише свист. Потім побачили, як різко зачинилося вікно будинку, звідки нібито летіла куля", — повідомляє Telegram-канал.

Нині, як зазначається у матеріалі, дитина перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

Пізніше було повідомлено, що у тому ж дворі було затримано чоловіка, який нібито й стріляв у дитину. У паблік опублікували відповідне відео затримання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Одесою підліток вистрілив у голову друга з карабіна. Як з’ясувала поліція, молодший за віком юнак, залишившись вдома без дорослих, вирішив показати старшому приятелеві, що прийшов у гості, батьківський карабін і випадково зробив постріл.