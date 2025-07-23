В Днепре возле банкомата убили женщину: к кровавой расправе может быть причастен ребенок (фото, видео)
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В сети пишут, что погибшая рано утром снимала средства
Убили женщину в Днепре на Слобожанском проспекте. Тело женщины лежало возле банкомата.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. "Телеграф" обратился за комментарием к пресс-службе полиции в Днепропетровской области.
Спикер Анна Старчевская в комментарии журналистам подтвердила информацию о гибели человека в Днепре. По ее словам, личность, которая может быть причастна к преступлению, задержана.
В сети предполагают, что нападавшим мог быть 14-летний подросток. Также говорится, что событие могло произойти около 5:30, когда погибшая снимала наличные.
В полиции информацию "Телеграфу" о личности подозреваемого пока не комментировали. Подозрение задержанному еще не сообщили, отметили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Полиция работает на месте происшествия и документирует преступление. На кадрах, обнародовавших заметно, что рядом с банкоматом большая лужа крови.
Информация о событии будет опубликована впоследствии.
Важно помнить, что каждый человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Ранее "Телеграф" писал, что мужчины в Киеве устроили стрелялки посреди дороги.