В Днепре возле банкомата убили женщину: к кровавой расправе может быть причастен ребенок (фото, видео)

В сети пишут, что погибшая рано утром снимала средства

Убили женщину в Днепре на Слобожанском проспекте. Тело женщины лежало возле банкомата.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. "Телеграф" обратился за комментарием к пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Спикер Анна Старчевская в комментарии журналистам подтвердила информацию о гибели человека в Днепре. По ее словам, личность, которая может быть причастна к преступлению, задержана.

В сети предполагают, что нападавшим мог быть 14-летний подросток. Также говорится, что событие могло произойти около 5:30, когда погибшая снимала наличные.

В полиции информацию "Телеграфу" о личности подозреваемого пока не комментировали. Подозрение задержанному еще не сообщили, отметили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Полиция работает на месте происшествия и документирует преступление. На кадрах, обнародовавших заметно, что рядом с банкоматом большая лужа крови.

Информация о событии будет опубликована впоследствии.

Важно помнить, что каждый человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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