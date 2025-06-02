Збила дівчину під час хвилини мовчання. У Хмельницькому водійка BMW спричинила зухвалу ДТП (відео)
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Інцидент стався на площі Свободи
У Хмельницькому зранку сталась аварія. Чорна BMW під час хвилини мовчання збила дівчину на пішохідному переході.
Про інцидент повідомляють місцеві пабліки у мережі. "Телеграф" звернувся до пресслужби патрульної поліції Хмельницька, очікуємо офіційний коментар.
"БМВ збила людину в хвилину мовчання на площі Свободи. Жива, швидка на місці", — йдеться у повідомленні.
За словами очевидці, водійка БМВ наїхала на жінку на пішохідному переході під час хвилини мовчання, тобто о 9:00. На відео з місця події видно, що водійка навіть не одразу від'їхала від дівчини, яку збила. Після цього вона вийшла з машини і почала говорити з перехожими. Чому жінка не від'їхала від дівчини, коли до неї звертались люди, не відомо.
Зауважимо, що дівчина, яку збила машина, йшла по переходу з плакатом у руці. Ймовірніше, вона закликала водіїв зупинитись і вшанувати однією хвилиною мовчання загиблих воїнів України.
Наразі точних даних щодо стану дівчини та причин ДТП не відомо. На місці аварії працює поліція та медики.
Нагадаємо, нещодавно в Києві також сталась аварія за участі BMW. Автівка на єврономерах врізався у групу припаркованих автомобілів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києва сталася нетипова ДТП, яка привернула увагу соцмереж. Адже сірий позашляховик Lexus RX примудрився опинитися прямо на даху легкового Hyundai.