Дільнична поліцейська втрапила в жахливу ДТП у Кривому Розі, постраждали 6 осіб (фото та відео)

Під час удару 8-річна дівчинка дістала удар головою

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася в Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, вночі 23 травня. Родина потрапила в аварію, через яку рятувальникам довелося вирізати водійку та дитину з пошкодженої автівки.

Про це повідомили "Свої. Кривий Ріг". Відомо, що це сталося на "техбазі".

Жінку, чоловіка та їхню маленьку доньку терміново ушпиталили.

За попередніми даними, ДТП трапилася близько 22:00, коли автомобіль "Mazda 6 MPS" їхав вулицею Марійською. Водійка, здійснюючи обгін, не впоралася з керуванням і врізалася в дерево. Внаслідок зіткнення в жінки діагностували переломи обох ніг, у чоловіка — травму руки, а їхня дитина дістала удар головою.

Як стало відомо журналістам, потерпіла водійка працює дільничною офіцеркою у відділенні №4 Кривого Рогу, а її чоловік служить у Криворізькому районному управлінні поліції. "Вони були вже не на службі, коли сталася аварія", — повідомили в дописі.

На місці інциденту працювали рятувальники ДСНС. Вони додали, що постраждало шестеро людей. "Двоє з них виявилися заблокованими всередині понівеченої машини", — розповіли рятувальники. За допомогою спецобладнання вдалося деблокувати 25-річну жінку та 7-річну дитину.

Офіційно ДТП поліція наразі не коментувала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суддя в Дніпрі скоїв смертельний наїзд на пішохода 23 травня, у результаті якого людина загинула на місці. Вже відомо ім’я винуватця, яке оприлюднили місцеві ЗМІ.