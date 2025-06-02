Сбила девушку во время минуты молчания. В Хмельницком водитель BMW спровоцировала дерзкое ДТП (видео)
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Инцидент произошел на площади Свободы
В Хмельницком с утра произошла авария. Черная BMW во время минуты молчания сбила девушку на пешеходном переходе.
Об инциденте сообщают местные паблики в сети. "Телеграф" обратился в пресс-службу патрульной полиции Хмельницка, ожидаем официальный комментарий.
"БМВ сбила человека в минуту молчания на площади Свободы. Живая, скорая на месте", — говорится в сообщении.
По словам очевидцы, водитель БМВ наехала на женщину на пешеходном переходе во время минуты молчания, то есть в 9:00. На видео с места происшествия видно, что водитель даже не сразу отъехала от девушки, которую сбила. После этого она вышла из машины и принялась говорить с прохожими. Почему женщина не отъехала от девушки, когда к ней обращались люди сразу, неизвестно.
Заметим, что девушка шла по переходу с плакатом в руке, когда ее сбила машина. Скорее всего, она призвала водителей остановиться и почтить одной минутой молчания погибших воинов Украины.
Пока точных данных о состоянии девушки и причин ДТП не известно. На месте аварии работает полиция и медики.
Напомним, недавно в Киеве также произошла авария с участием BMW. Автомобиль на еврономерах врезался в группу припаркованных автомобилей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве произошло нетипичное ДТП, которое привлекло внимание соцсетей. Ведь серый внедорожник Lexus RX умудрился оказаться прямо на крыше легкового Hyundai.