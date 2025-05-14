У жінки залишилося двоє неповнолітніх дітей: деталі смертельної ДТП під Харковом (фото, відео)

У мережі просять максимального розголосу справі

12 травня на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 40-річна жінка. Водій автомобіля "Zeekr", не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі, "вилетів" з траси та наїхав на зупинку громадського транспорту.

Про це повідомила поліція Харківщини. Відомо, що жінку придавило уламками бетонної конструкції і вона померла на місці. Водночас водій із забоями був госпіталізований та затриманий.

Ця трагедія викликала значний резонанс серед місцевої громади, а харків'янка Валентина Тугай звернулася до публіки з проханням про максимальний розголос, аби винуватець поніс справедливе покарання. Як стверджує жінка, внаслідок наїзду автівки загинула жителька Коротича (Харківська область) Інна Мацала, на яку вдома чекали двоє неповнолітніх дітей.

Загибла Інна Мацала

"Автомобіль мчав настільки швидко, що в жінки не було жодного шансу. Її життя обірвалося миттєво — на місці, де вона просто чекала на транспорт. Її смерть — це нещастя, яке болем відгукнулося в серцях родини, друзів і всієї громади", — прокоментувала Тугай.

Відео з місця ДТП показали в одному з місцевих пабліків:

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею передбачено покарання у вигляді ув'язнення до 8 років, а також можливе позбавлення права керувати транспортними засобами на термін до 3 років або без такого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що історія з ДТП у місті Татарбунари, де під колесами автівки поліцейської постраждала школярка, отримала продовження. Батько дівчини, якого намагалися мобілізувати одразу після дачі свідчень у поліції, отримав змогу пройти лікування після гіпертонічного кризу.