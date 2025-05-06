Після зіткнення авто перекинулося на бік: у Києві сталася моторошна ДТП зі смертельним наслідком (фото, відео)

Частини машини розкидало дорогою

У вівторок, 6 травня, на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням, внаслідок якої загинула людина.

Ще троє зазнали різних травм. Відповідні фото та відео публікують київські Telegram-канали.

Автомобіль Daewoo повертав наліво і мав пропустити зустрічний Volkswagen, але щось пішло не так.

Внаслідок зіткнення іномарок Volkswagen перекинувся на бік і врізався у дерево. На кадрах видно частини машини, які розкидало дорогою.

На місце події прибули співробітники МНС, а також як мінімум по два екіпажі поліцейських та медиків.

На жаль, не обійшлось без жертв. За попередньою інформацією, з Volkswagen дістали загиблого пасажира. Ще трьох учасників аварії було травмовано.

Нагадаємо, у Борисполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика Nissan Murano. Водій, мабуть, заснув за кермом і влетів у дерево. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Раніше у Києві на проспекті Степана Бандери, біля станції метро Почайна, мотоцикліст влетів на великій швидкості у стовп. Удар був настільки сильним, що двоколісний буквально "завис" у вертикальному положенні, спершись на опору.