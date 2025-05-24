Участковая полицейская попала в ужасное ДТП в Кривом Роге, пострадали 6 человек (фото и видео)

Во время удара 8-летняя девочка получила удар головой

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кривом Роге на Днепропетровщине ночью 23 мая. Семья попала в аварию, из-за которой спасателям пришлось вырезать водителя и ребенка из поврежденного автомобиля.

Об этом сообщили "Свои. Кривой Рог". Известно, что это произошло на "техбазе".

Женщину, мужчину и их маленькую дочь срочно госпитализировали.

По предварительным данным, ДТП произошло около 22:40, когда автомобиль "Mazda 6 MPS" ехал по улице Марийской. Водитель, совершившая обгон, не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате столкновения у женщины диагностировали переломы обеих ног, у мужчины — травму руки, а их дочь получила удар головой.

Как стало известно журналистам, потерпевшая водитель работает участковой офицершей в отделении №4 Кривого Рога, а ее муж служит в Криворожском районном управлении полиции. "Они были уже не на службе, когда произошла авария", — сообщили в посте.

На месте инцидента работали спасатели ГСЧС. Они добавили, что пострадали шесть человек. "Двое из них оказались заблокированными внутри искореженной машины", — рассказали спасатели. С помощью спецоборудования удалось деблокировать 25-летнюю женщину и 7-летнего ребенка.

Официально ДТП полиция пока не комментировала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что судья в Днепре совершил смертельный наезд на пешехода 23 мая, в результате которого человек погиб на месте. Уже известно имя виновника, обнародованного местными СМИ.